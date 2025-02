Operazione antidroga: arrestato un uomo con 600 grammi di hashish nascosti nelle gomme da masticare

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino, impegnati in un’indagine contro il traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un trentenne, già noto alle forze dell’ordine, durante una perquisizione domiciliare. L’operazione, che ha coinvolto anche la Procura, ha portato al sequestro di circa 600 grammi di hashish e 2.000 euro in contanti, presumibilmente provento dell'attività di spaccio. I militari della Compagnia di Urbino, con l’aiuto delle unità cinofile antidroga del Gruppo di Pesaro, hanno rinvenuto lo stupefacente, confezionato in piccoli panetti da 25 grammi ciascuno, occultato in modo ingegnoso all’interno di pacchetti di gomme da masticare. Questa tecnica ha permesso di nascondere perfettamente l’odore dell’hashish, che sarebbe stato difficile da rilevare senza l'intervento dei cani antidroga specializzati.

Il materiale sequestrato è stato messo sotto sequestro, mentre l’arrestato è stato portato in carcere.