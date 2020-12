Operazione Easy Bridge: chiesto il rinvio a giudizio per commercialista Botteghi

ll pubblico ministero Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio per Franco Botteghi, 63 anni, il commercialista, di San Marino residente a Rimini, accusato di riciclaggio. Con lui, sono imputate altre cinque persone. La vicenda ha al centro un complesso sistema di riciclaggio, venne scoperta dalla Guardia di Finanza con l'operazione Easy Bridge. Secondo le Fiamme Gialle Botteghi, l titolare di uno studio commerciale, attraverso alcune società si sarebbe occupato di fare ripulire soldi provenienti dall'usura. Chiuse le indagini, il sostituto procuratore ha chiesto per tutti il rinvio a giudizio, così come riporta oggi la stampa riminese .