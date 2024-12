CONTROLLI Operazione europea "Alcohol & Drugs": al via i controlli per una guida sicura Dal 16 al 22 dicembre etilometri a tappeto su strade e autostrade

Operazione europea "Alcohol & Drugs": al via i controlli per una guida sicura.

Dal 16 al 22 dicembre 2024 prende il via l'operazione europea "Alcohol & Drugs", promossa da ROADPOL – European Roads Policing Network, con l'obiettivo di sensibilizzare contro la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di droghe. Durante questa settimana, le pattuglie della Polizia Stradale saranno impegnate in controlli a tappeto su strade e autostrade del Paese.

L'iniziativa mira a incrementare la sicurezza stradale, riducendo il numero di vittime e feriti gravi dovuti agli incidenti stradali. Inserita nel Piano d'Azione Europeo 2021-2030, punta a dimezzare i decessi per incidenti stradali e a migliorare la sicurezza sulle strade in Europa e nel mondo. Un'importante azione di sensibilizzazione per promuovere comportamenti responsabili al volante.

