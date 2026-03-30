PERUGIA Operazione "Hate" dei Ros: arrestato 17enne, pianificava strage a scuola Perquisizioni dei Carabinieri in quattro regioni, indagati altri sette minorenni. Secondo gli investigatori i minori appaiono inseriti in un ecosistema virtuale transnazionale composto da gruppi e canali social di matrice neonazista e suprematista

Operazione "Hate" dei Ros: arrestato 17enne, pianificava strage a scuola.

Un minore di 17 anni, originario di Pescara ma domiciliato in provincia di Perugia, è stato arrestato nella notte nell'ambito dell'operazione denominata "Hate". Il giovane è ritenuto gravemente indiziato dei delitti di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di detenzione di materiale con finalità di terrorismo.

L'attività investigativa, coordinata dalla Procura Minorile de L'Aquila, ha permesso di contestare al giovane il reperimento e la diffusione di manuali contenenti istruzioni dettagliate per la fabbricazione di congegni bellici e armi da fuoco. Tra il materiale sequestrato figurano anche documenti su sostanze chimiche e batteriologiche pericolose, oltre a vademecum dedicati al sabotaggio di servizi pubblici essenziali.

Assumono un profilo di rilevante pericolosità le informazioni detenute in ordine alla fabbricazione di armi con tecnologia 3D e alla preparazione del Tatp (perossido di acetone), sostanza nota come "madre di Satana", già impiegata nelle stragi di Bruxelles e Parigi. È emerso inoltre l'esplicito intento di compiere una strage scolastica ispirata alla Columbine High School. Le indagini hanno documentato i contatti del minore con il gruppo Telegram "Werwolf Division", incentrato su contenuti legati alla supposta superiorità della "razza ariana" e sulla glorificazione di autori di stragi di massa come Brenton Tarrant e Anders Behring Breivik, elevati a "santi" per incentivare l'emulazione.

Sono state effettuate sette perquisizioni locali, personali e informatiche nei confronti di altrettanti minorenni nelle province di Teramo, Perugia, Pescara, Bologna e Arezzo, indagati per condotte riconducibili all'articolo 604 bis del codice penale. Tutti i minori appaiono inseriti in un ecosistema virtuale transnazionale composto da gruppi e canali social di matrice neonazista, accelerazionista e suprematista.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: