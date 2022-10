Operazione 'Mare Sicuro', in E-R quasi 10mila controlli La Guardia Costiera ha soccorso 59 persone e 18 imbarcazioni

Quasi 10mila controlli effettuati (9.750), 18 imbarcazioni e 59 persone (in vita) soccorse, 79 verbali amministrativi. Sono alcuni dei dati relativi all'operazione Mare Sicuro 2022 (dal 18 giugno al 18 settembre) delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, per quanto riguarda l'Emilia-Romagna. La Direzione marittima di Ravenna, con il proprio reparto operativo, ha diretto una attività di vigilanza lungo i 130 km di propria competenza della costa regionale, coordinando i servizi degli uffici di Ravenna, Rimini, Riccione, Cattolica, Bellaria, Cesenatico, Cervia, Porto Garibaldi e Goro. Un impegno che ha visto quotidianamente impiegati circa 200 militari.

Nella stagione balneare appena conclusa si è registrato "un sostanziale incremento delle presenze di turisti e vacanzieri nelle località rivierasche, ma il numero degli interventi di soccorso/assistenza alle unità è sostanzialmente in linea rispetto all'anno passato (18) e sono imputabili prevalentemente ad avarie al motore, piuttosto che difficoltà dovute alle cattive condizioni meteo marine". Il numero totale di persone soccorse è "quasi simile a quello registrato nel pregresso e si è trattato per lo più di diportisti, ma anche di bagnanti". In totale 70 di cui 11 persone decedute, numero ascrivibile per di più a malori. In conclusione, i risultati ottenuti, "possono ritenersi sicuramente soddisfacenti".

