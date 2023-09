RIMINI Operazione "Privè" a Rimini: processo per 18 indagati Accusati a vario titolo di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione

Sono 18 le richieste di rinvio a giudizio emesse dal pm Davide Ercolani nell'ambito dell'inchiesta "Privè": le accuse sono detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Secondo quanto ricostruito e riportato dei quotidiani riminesi, nei locali dell'ex Lady Godiva di Rimini scorreva droga a fiumi e venivano offerte ai clienti notti di sesso mercenario i cui profitti finivano nelle tasche degli organizzatori. Già nel 2018, per il secondo capo di imputazione, erano stati incarcerati Vittorio De Leo, di fatto uno de gestori del locale, e Rodolfo Luciani, socio della società. Domiciliari per Filippo Catrani, allora incensurato, gestore e legale rappresentante della società. Catrani e Luciani ora dovranno anche rispondere del reato di aver trasformato il locale in un luogo dedito allo spaccio e al consumo di droghe.

