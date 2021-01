Operazione "Sweet puppies" a Rimini: arrestato 39enne per commercio illecito di animali

Arrestato un 39enne dedito alla vendita di cuccioli di cane privi di pedigree sui siti di e-commerce grazie al lavoro dei militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini assieme agenti dell’Ufficio della Polizia di Frontiera di Rimini. L'uomo era già stato oggetto di indagini che gli impedivano di tenere animali da affezione. Gli agenti sono arrivati a lui grazie alle segnalazioni dei vicini che si lamentavano del continuo abbaiare. Durante la perquisizione, scaturita dalle segnalazioni, sono stati recuperati 3 telefoni cellulari e due tablet utilizzati per perpetrare le truffe online, ma soprattutto 17 cani pittbull la cui detenzione era vietata all’indagato.

Le indagini hanno permesso di dimostrare che il truffatore, utilizzando canali di e-commerce, pubblicava annunci e attirava i potenziali clienti prospettando l’acquisto di un cane di razza, con pedigree e in regola con le vaccinazioni, mentre in realtà, dopo aver ricevuto il pagamento, o non consegnava affatto i cuccioli o li consegnava privi di pedigree e, spesso, affetti da malattie parassitarie gravi. Il modus operandi utilizzato e le tipologie di annunci online hanno permesso agli investigatori di individuare subito il truffatore come una delle persone già sottoposte a misura cautelare nell’ambito dell’operazione Luxury Dog, conclusa dalla Polizia di Frontiera di Rimini nel febbraio 2019. Le analisi dei movimenti sui conti correnti hanno evidenziato movimentazioni per decine di migliaia di euro.