TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:27 Alaska, venerdì il vertice Trump–Putin: tra minacce e spiragli di pace 19:07 Sub disperso al Paguro: ricerche ancora senza esito 18:14 Dalla grigliata all'incendio il passo è breve: come evitarlo 17:41 Ibrahim Faltas: "A Gaza un inferno, ora si muore anche per il caldo" 17:24 Operazione trasparenza su autovelox, MIT promette: “Solo dispositivi che aumentano sicurezza” 16:06 San Marino Academy: dal Parma arriva in prestito Sara Iardino 15:18 Maxi sequestro di “droga del cannibale” a Bologna: il più grande quantitativo mai scoperto in Italia 14:17 Colpo notturno a Gualdicciolo: rubati contanti e attrezzi da lavoro 13:42 Vertice Trump-Putin: il 15 agosto alle 21:30 ora italiana 12:52 Un mese alla 18° edizione Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Operazione trasparenza su autovelox, MIT promette: “Solo dispositivi che aumentano sicurezza”

Censimento obbligatorio online: in 60 giorni gli enti dovranno registrare ogni autovelox con dati, modello e omologazione. Codacons: senza decreto attuativo, dal 18 ottobre gli apparecchi “dovranno essere disattivati”

di Filippo Mariotti
14 ago 2025
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Entro settembre sarà online, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un’applicazione dedicata agli enti locali per censire tutti gli autovelox presenti sul territorio. Comuni, Province e Regioni avranno due mesi di tempo per inserire i dati richiesti: conformità, marca e modello di ciascun dispositivo. L’annuncio arriva dopo l’allarme del Codacons, che aveva ipotizzato un blocco generalizzato degli apparecchi in attesa del decreto attuativo.

Il MIT non entra nei dettagli del testo (atteso per il 19 agosto), ma ribadisce la finalità dell’operazione: per il dicastero guidato da Matteo Salvini si tratta di una “straordinaria operazione verità”, anche alla luce della “totale mancanza di mappature precise degli autovelox”. L’obiettivo dichiarato è garantire l’uso esclusivo di strumenti che aumentano la sicurezza stradale: non saranno tollerati dispositivi fuori norma o utili “più a fare cassa che a prevenire” comportamenti scorretti alla guida.

Secondo il Codacons, però, la norma – contenuta nel Decreto Infrastrutture (legge n. 105/2025) – prevede che la comunicazione al MIT sia condizione necessaria per l’uso legittimo degli apparecchi. Gli enti devono trasmettere non solo localizzazione e dati tecnici, ma anche omologazione e modello. Chi non adempie, non potrà utilizzare gli autovelox.

Il nodo, sottolinea l’associazione, è che agli enti manca ancora il modulo digitale con cui inviare le informazioni: il decreto attuativo che lo introduce deve essere varato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge (20 luglio), dunque entro il 19 agosto. Da quel momento scatterebbero i 60 giorni per completare l’upload. In assenza del decreto, dal 18 ottobre gli apparecchi “dovranno essere disattivati”, sostiene il Codacons.

Il contenzioso si inserisce in un caos che, sempre secondo l’associazione, dura da 16 mesi, ossia da quando ad aprile 2024 la Cassazione ha dichiarato nulle le multe elevate con strumenti approvati ma non omologati. Oggi quasi il 60% degli autovelox fissi e oltre il 67% dei mobili, oltre a non essere omologati, sarebbero stati approvati prima del 2017, con il rischio di una pioggia di ricorsi.

Il MIT rivendica il giro di vite come intervento di trasparenza e sicurezza; il Codacons teme uno stop a macchia d’olio. La partita si gioca ora sulle scadenze: decreto attuativo a metà agosto e piattaforma attiva a settembre. Poi, per gli enti locali, il conto alla rovescia di 60 giorni.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia