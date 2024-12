POLITICA ITALIA Opposizioni in piazza per il salario minimo: "In Italia 4 milioni di lavoratori poveri" Depositate 120mila firme a sostegno della legge di iniziativa popolare

Manovra di bilancio in piena discussione finale alla Camera, l'approvazione attesa per domani notte salvo imprevisti, poi dovrà tornare in Senato per l'ok definitivo dopo Natale. Le forze di opposizione stamattina hanno fatto polemica per l'assenza, dai banchi riservati al governo in Aula, di una rappresentanza dei ministri del governo Meloni, poi sono usciti sulla piazza di Montecitorio per tornare a chiedere il salario minimo, sono infatti state depositate 120mila firme a sostegno della legge di iniziativa popolare che mira ad ottenere un salario minimo di 9 euro l'ora. C'erano esponenti e capigruppo di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra che hanno rilasciato dichiarazioni.

Nel video le interviste a Valentina Barzotti, capogruppo commissione Lavoro Movimento 5 Stelle, e a Maria Cecilia Guerra, deputata Partito Democratico

