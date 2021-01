MINISTERO SALUTE Ordinanza: 14 Regioni, fra cui Emilia-Romagna e Marche, in area arancione

Sono 14 le Regioni in area arancione. Con una ordinanza, che sarà in vigore dal 24 gennaio, il ministro della Salute Speranza conferma in area arancione Calabria, Emilia Romagna e Veneto. Restano in questa fascia anche: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta. Con le ultime ordinanze firmate oggi sono, inoltre, entrate in fascia arancione anche la Sardegna e la Lombardia, che prima erano rispettivamente in fascia gialla e rossa. Restano in area rossa la Sicilia e la Provincia Autonoma di Bolzano.

Le zone arancioni prevedono negozi aperti; bar e ristoranti aperti fino alle 22 solo per asporto (dalle 18 vietato l'alcol) e consegna a domicilio. Parrucchieri e centri estetici aperti. Consentite le visite agli amici e ai parenti una volta al giorno ma soltanto nel proprio Comune. Nella stessa auto due adulti e minori di 14 anni. Per gli spostamenti, se si vive in un Comune sotto ai 5mila abitanti ci si può spostare nel raggio di 30 km. Quanto allo sport, sì a passeggiate e jogging nel proprio Comune. Chiuse palestre e piscine. Aperti centri sportivi.

