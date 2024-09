MALTEMPO Ordinanza a Lugo: "Evacuazione per abitazioni con il solo piano terra"; per gli altri "portatevi ai piani alti"

Nel Ravennate "si è verificata una rottura dell'argine del Senio a Cotignola che potrebbe comportare problemi". Lo comunica, sul suo profilo Facebook, il Comune di Lugo che con una ordinanza dispone "l'evacuazione di tutte le zone di Lugo, a partire dalle già citate Lugo Sud e Est, cui si aggiungono Lugo Ovest, Nord e Centro".

"È disposta l’evacuazione per le abitazioni con il solo piano terra - si legge -, tutti gli altri devono portarsi ai piani alti con acqua, cibo, medicinali, beni di prima necessità, cellulare e caricabatterie".

E ancora, "chi non avesse la possibilità di essere ospitato in alloggi temporanei può recarsi al centro accoglienza allestito presso la Scuola Media Baracca, in via Emaldi, 1. Per emergenze 800072525 o 115.

