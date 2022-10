Ordinanza balneare, sostanziale rispetto delle norme dei bagnini di Rimini

Il report delle attività estive di controllo da parte della Polizia Locale di Rimini fotografano una situazione di sostanziale rispetto delle disposizioni contenute nell’ordinanza balneare. I controlli si sono concentrati sull'obbligo di accensione degli impianti di illuminazione notturna delle spiagge, sulla distanza fra gli ombrelloni e sulla conformità delle plance pubblicitarie. Appena 13 le violazioni, sui 15 chilometri di costa, riguardanti l'illuminazione; sono stati alzati 15 verbali per il posizionamento non corretto delle plance, mentre sul fronte delle distanze fra gli ombrelloni, si conta una sola irregolarità.

“Dal 2017, anno della prima ordinanza sull’illuminazione notturna, al 2020, anno della nuova ordinanza balneare comunale che ha dilatato spazi e tempi di utilizzo per poter vivere in sicurezza la spiaggia in tempo di pandemia - commenta Juri Magrini, assessore alla sicurezza del Comune di Rimini -, c’è stata una progressiva sensibilizzazione da parte degli operatori balneari circa l’importanza delle disposizioni a tutela della sicurezza e del benessere dello stare in spiaggia da parte degli utenti della spiaggia come bene di tutti e da vivere in sicurezza. Un valido contributo alla fruibilità dei luoghi e alla qualità della nostra offerta turistica”.