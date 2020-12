CORONAVIRUS Ordine dei medici avvia procedimento disciplinare verso dottori no vax e negazionisti della pandemia In Emilia Romagna contagiato anche l'arcivescovo di Bologna, cardinale Zuppi (asintomatico); rallentano i contagi ma più ricoveri

Italia in zona arancione fino al 30 dicembre: attese domani le 450mila dosi del vaccino Pfizer. Le fiale sono partite dal Belgio alla volta dell'Italia ma il maltempo potrebbe ritardare la consegna. La Pfizer, che porterà coi propri mezzi i vaccini in 300 punti sparsi sul territorio, avrebbe comunque garantito che per l'Italia non c'è alcun ritardo, e il piano di consegna andrà avanti come previsto. Intanto via libera della Camera alla maxi manovra finanziaria da 40 miliardi, con una carica di bonus e micromisure per scongiurare il tracollo dell'economia colpita dal Covid-19. Ora l'iter è iniziato in Senato. E mentre l'Istituto superiore di sanità certifica che su oltre 2 milioni di casi di contagio da Sars-Cov-2 in Italia quasi 90mila hanno riguardato gli operatori sanitari, l'Ordine dei medici di Roma ha avviato procedimento disciplinare nei confronti di dottori no vax e negazionisti della pandemia che hanno espresso le loro convinzioni su social e tv.

Con 68.600 tamponi l'incremento dei casi è di 8.585. Crescono i ricoveri Covid (23.932, +361), ma sono ancora in calo le terapie intensive (2.565, -15). Da ieri aumentano anche le vittime, 445 (72.370). Speculare la situazione in Emilia Romagna, dove rallenta la crescita dei contagi, ma aumentano i ricoverati. Si apprende anche la positività dell'arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi, asintomatico. Su oltre 10mila tamponi sono 750 i nuovi positivi, la percentuale è del 7,2%. Salgono di dieci unità le terapie intensive (220 totali) e di 33 gli altri pazienti Covid (2.642) ; 31 i decessi, 4 a Rimini (tre donne, una di 90 e due di 91 anni, un uomo di 84), dove i casi in più sono 132 (68 sintomatici). Su 131 positivi rilevati nelle Marche, sono 57 in provincia di Pesaro Urbino.

In Spagna slitta l'arrivo di 350mila dosi di vaccini, atteso per oggi, a causa di problemi logistici della Pfizer in Belgio. Ritardi si registrano anche in Turchia dove però è atteso il siero cinese Sinovac. E a proposito di Cina, un altro potenziale vaccino contro la Covid-19, basato su un vettore adenovirale, è pronto alla sperimentazione sugli esseri umani sia in patria che all'estero. Rispetto ad altri potenziali vaccini, questo è stato prodotto utilizzando sangue di scimpanzé.

