RIMINI Ordine pubblico e violazione norme anti covid, Questore chiude un locale della Vecchia Pescheria

Ordine pubblico e violazione norme anti covid, Questore chiude un locale della Vecchia Pescheria.

Resterà chiuso per altri 7 giorni, che si aggiungono ai 5 giorni di chiusura dopo la notte di San Silvestro, uno dei locali della zona della “Vecchia Pescheria”, nel centro di Rimini. Lo ha deciso il Questore con un provvedimento notificato nel pomeriggio del 5 gennaio Una decisione scaturita da gravi motivi di ordine pubblico, degenerati in un’aggressione avvenuta, nelle vicinanze del locale, nelle prime ore del mattino dell’1 gennaio da parte di un gruppo di persone ai danni di due giovani nonché per le ripetute violazioni della normativa anti Covid che avevano portato alla chiusura provvisoria per giorni 5.

Analogo provvedimento per una macelleria in Corso Giovanni XXIII per il mancato rispetto delle regole anti covid. 5 giorni di chiusura perché aveva 6 clienti all’interno del locale - e 10 sull’area esterna - senza che nessuno indossasse la mascherina di protezione. La Squadra Giudiziaria in borghese della Polizia Locale è intervenuta il 5 gennaio a Borgo Marina a seguito di diverse segnalazioni da parte dei residenti. La sanzione per mancata vigilanza - di 381 euro - ha previsto anche la chiusura.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: