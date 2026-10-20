Ordine pubblico, governo pronto a dare una "risposta ferma"

Un'ora e mezzo di vertice sull'ordine pubblico con la presidente Giorgia Meloni, ministri e vertici di polizia, carabinieri e guardia di finanza, giunti a Palazzo Chigi nella giornata di ieri. Il consiglio dei ministri convocato alle 17.30 è chiamato a dare una risposta dopo i disordini di piazza dei giorni scorsi, “una risposta ferma”, è l'obiettivo fatto trapelare, con un decreto legge che, a quanto risulta, darà una ulteriore stretta dopo i cinque pacchetti sicurezza già varati. Le novità potrebbero riguardare l'estensione del fermo preventivo nei confronti dei minori e divieto di aggregazione per chi si rende responsabile di violenze di gruppo e devastazioni. Allo studio la possibilità anche di arresto differito per chi si rende protagonista di danneggiamenti di gruppo.

Anche il presidente della Repubblica, intervenuto ad Imperia alla 39ª assemblea annuale delle province d’Italia, ha parlato di quanto sta accadendo.

Nel video l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella







