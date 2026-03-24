Ore complesse per la maggioranza: Nordio svicola, Conte attacca

La politica alle prese coi commenti sull'esito referendario, mentre la figura del sottosegretario Delmastro appare sempre più in bilico. La mattinata inizia con una staffetta, nella sede Sky di Montecitorio, tra il Guardasigilli Nordio e il presidente 5Stelle Conte. Il ministro, per evitare le telecamere, esce dal retro, rassicura di aver stretto la mano a Conte, e di avergli brevemente parlato proprio di riforma della giustizia, ma poi si sottrae. Conte è di tutt'altro umore, ferma turisti, fa selfie, video per i social, ospitate varie. E parla. Sul sottosegretario Delmastro, fino a poco tempo fa in società con la figlia di un prestanome di camorra, Nordio ritiene chiarirà tutto, e dice che al ristorante nessuno chiede documenti d'identità. L'idea di Conte di partire subito con le primarie già non piace agli alleati. A fare un'analisi politica, in maggioranza, ci pensa il vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto.

Nel video le interviste a Carlo Nordio, ministro della Giustizia; Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle; Nicola Fratoianni, deputato Alleanza Verdi-Sinistra; Francesco Paolo Sisto, vice ministro della Giustizia







