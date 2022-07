POLITICA ITALIA Orsina (Luiss): "Chi ha staccato la spina al governo? Non dimentichiamoci dello stesso Draghi" Mentre i partiti si rimpallano le responsabilità, i tempi da qui alle elezioni sono stretti: liste entro agosto, il nuovo Parlamento si riunirà il 13 ottobre

Tempi stretti per le elezioni politiche in Italia, indette per il 25 settembre. Intanto si analizzano ancora le ragioni della caduta del governo Draghi. Il presidente della Repubblica ha sciolto le Camere, e le elezioni si terranno il 25 settembre. La prima riunione del nuovo Parlamento è già fissata al 13 ottobre. Tempi strettissimi per la campagna elettorale, conti alla mano i partiti dovranno chiudere le liste per le candidature tra metà e fine agosto. Ora quindi i partiti dovranno scegliere alleanze e candidati, poi mettere a punto i programmi. Il centrodestra sembra più in salute e compatto, anche se, secondo l'analista politico professor Orsina, oggi appare decisamente più destracentro che centrodestra. A proposito di chi ha staccato la spina al governo Draghi, i partiti si rimpallano le responsabilità, l'un contro l'altro armati, ma la crisi ha più di una impronta digitale, sostiene Orsina, non ultima, magari inaspettata, dello stesso Mario Draghi.

Nel video l'intervista a Giovanni Orsina, Direttore Luiss School of Government

