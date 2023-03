Oscar, la riminese Dora Morolli vince con la squadra di Avatar 2

Nuovo premio Oscar per la riminese Dora Morolli, con la squadra di Avatar 2 - La via dell'acqua di James Cameron. Il colossal ha ottenuto il premio migliori effetti speciali e Dora è una delle curatrici degli effetti visivi. La 36enne di Viserba ora vive in Nuova Zelanda e lavora per la Weta Digital. Già nel 2017 aveva vinto l'ambita statuetta con Il libro della Giungla. Morolli racconta questa mattina all'edizione riminese de Il Resto del Carlino il lavoro alla produzione che è durata diversi anni proprio perchè molte delle innovazioni tecnologiche necessarie hanno richiesto molta ricerca. All'orizzonte c'è già il lavoro sul terzo sequel, in arrivo nel 2024.

"Peccato che non sia arrivato nessun Oscar all'Italia - continua - ci sono registi e sceneggiatori bravissimi". E Dora guarda anche alle possibilità che hanno i giovani italiani in questo campo: "Ci sono molte scuole in Italia che preparano a lavorare nel settore degli effetti speciali e cominciano ad esserci aziende conosciute anche a livello internazionale, che daranno così la possibilità di fare carriera anche in Italia".