Ospedale Infermi di Rimini: inaugurato Hub nazionale terapia intensiva

Articolato su 6 strutture ospedaliere a Bologna, Modena, Parma e Rimini, l'Hub regionale e nazionale per la terapia intensiva rafforza il sistema sanitario regionale aumentando la dotazione complessiva di 146 nuovi posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva. La sede di Rimini, inaugurata questa mattina, offre un totale di 34 posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva oltre a 30 posti per la degenza ordinaria.

Quasi 1.600 metri quadrati al quarto piano del palazzetto Dea (Dipartimento Emergenza Accettazione) con 14 nuovi posti letto permanenti per la terapia intensiva, estensibili a 18, e 12 per quella sub intensiva, estensibili a 16.



Un investimento importante da oltre 6 milioni di euro. All'inaugurazione presenti il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia che ha evidenziato l'importanza della collaborazione tra territori.

Nel servizio l'intervista al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia