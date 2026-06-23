Ospedale Infermi, investimenti per 55 milioni: nuovo padiglione e 500 parcheggi in più

Un piano di investimenti da 55 milioni di euro destinato a ridisegnare il futuro dell'Ospedale Infermi e dell'intera rete sanitaria territoriale riminese. È quanto presentato da Ausl Romagna e Comune di Rimini, che hanno illustrato una serie di interventi destinati a trasformare l'area ospedaliera in un vero e proprio "quartiere della cura".

L'opera più rilevante riguarda il nuovo padiglione ospedaliero, un investimento superiore ai 30 milioni di euro. La struttura, in costruzione nell'area dell'ex pronto soccorso, avrà una superficie di circa 12mila metri quadrati e ospiterà 120 posti letto. Qui saranno trasferiti i reparti di geriatria, medicina, neurologia con Stroke Unit e il servizio trasfusionale. Il completamento dei lavori è previsto per gennaio 2029.

Accanto all'ampliamento sanitario, uno dei temi più sentiti da utenti e operatori è quello dei parcheggi. Confermato il progetto da 5 milioni di euro per il multipiano di via Settembrini, che porterà i posti auto da 270 a 540. A questi si aggiungeranno nuovi parcheggi a raso a servizio dell'Ospedale di Comunità e della Casa della Comunità, con una disponibilità complessiva che passerà dagli attuali 1.100 stalli a circa 1.600. Resta aperta la questione delle tariffe.



L'orientamento emerso durante la presentazione è quello di mantenere la sosta a pagamento per evitare che i parcheggi vengano occupati stabilmente dai residenti della zona, riducendo la disponibilità per pazienti e visitatori.

Nel piano rientrano anche altri interventi strategici: quasi 3 milioni di euro per il miglioramento sismico della cosiddetta "piastra" ospedaliera, 7,5 milioni per l'Ospedale di Comunità finanziato con fondi Pnrr e 9 milioni per la nuova Casa della Comunità, prevista entro il 2027. Già operativa dal 2024 la Centrale Operativa Territoriale.









