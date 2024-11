RIMINI Ospita in casa immigrata irregolare, ma vuole l'affitto "in natura": condannato 37enne L'accusa è tentata violenza sessuale. Era stato arrestato nell'agosto 2023

La ospitava in Italia anche se era immigrata irregolare e visto che non pagava l'affitto aveva preteso il corrispettivo in natura. "Non hai i soldi per pagarmi, ma esci tutte le sere, adesso vieni a letto con me", le aveva detto una sera tentando di violentarla. Per quei fatti, un 37enne è stato condannato con rito abbreviato dal giudice Raffaele Deflorio, a un anno e 4 mesi di reclusione.

L'uomo, difeso dall'avvocato Giovanni Collura, era stato arrestato nell'agosto del 2023 dai carabinieri di Santarcangelo per tentata violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 22 anni. Secondo quanto dichiarato agli inquirenti, il 37enne aveva preteso il pagamento di mille euro per poterla agevolare nel richiedere la residenza in Italia, dimostrando un domicilio stabile, con l'affitto di una camera nel suo appartamento a Santarcangelo.

