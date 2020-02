RIMINI Ospiti abusivi a Villa Ricci: scatta lo sgombero

La Polizia Locale di Rimini, assieme all’unità cinofila, ha proceduto allo sgombero del Villino Ricci, da giorni trasformato in dormitorio abusivo da tre persone. L’operazione è avvenuta a seguito di segnalazioni dei residenti della zona e dopo una serie di controlli, sia di giorno sia in orario notturno, che hanno portato ad accertare la presenza in pianta stabile di tre persone all’interno della struttura. Ieri al momento dell’intervento di sgombero e bonifica dello stabile, avvenuto in collaborazione con una squadra di Anthea, le tre persone non erano presenti, ma erano già state identificate e dunque segnalate alle autorità competenti.



