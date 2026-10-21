POLITICA ITALIA Ottavo decreto sicurezza dopo i disordini di Milano: stretta sui minorenni Sulla presenza di militari nelle piazze, il ministro Piantedosi ridimensiona i rilievi mossi dal Quirinale

Il governo Meloni ha approvato l'ennesima stretta su sicurezza e ordine pubblico. I ministri dell'Interno e della Giustizia Piantedosi e Nordio scendono in conferenza stampa per illustrare l'ottavo decreto sicurezza, ma contemporaneamente arriva il video social della presidente del Consiglio, che spiega gli aspetti salienti dell'ennesimo provvedimento sull'ordine pubblico, dopo i fatti degli ultimi giorni. Nasce un nuovo reato, la partecipazione violenta a una manifestazione, che prevede fino a 5 anni di carcere e 20mila euro di multa. Aumentano le pene per chi devasta in gruppo e anche per chi ha il viso coperto. Se chi compie violenze e danneggiamenti è minore pagano i suoi genitori. A proposito di minorenni, diventa operativa la norma già approvata dal governo, attualmente in Parlamento, che presumeva fossero già in grado di intendere e capire cosa facciano. A Milano vanno 500 militari in più. Pare fosse uno dei punti critici sollevati dal Quirinale, il loro uso nelle piazze, ma per Piantedosi, che non ritiene di doversi dimettere, anche se dice di essere sempre in discussione, ha puntualizzato, col Colle è tutto a posto. La stretta dopo le violenze di Milano prevede anche l'arresto differito per danneggiamenti e il divieto di assembramenti.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio; Carlo Nordio, ministro della Giustizia; Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno

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