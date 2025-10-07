PREVISIONI Ottobrata in arrivo: dopo il freddo torna il sole e temperature fino a 22 gradi Dopo l’assaggio d’inverno dei primi giorni di ottobre, l’alta pressione riporta stabilità e clima mite su Emilia-Romagna e Marche.

Dopo le prime giornate fredde che avevano anticipato l'inverno, l’autunno si riprende la scena con un volto più mite. Un campo di alta pressione sta riportando il bel tempo su gran parte d’Italia, Emilia-Romagna e Marche comprese, regalando quello che in gergo popolare viene definito il periodo delle "ottobrate": giornate di sole, aria frizzante e temperature gradevoli prima del vero freddo.

Come spiega Pierluigi Randi, presidente di Ampro – Associazione Meteo Professionisti Italia, al Resto del Carlino “abbiamo superato la fase più fredda, culminata nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 ottobre, quando in alcune zone della Romagna si sono registrati valori fino a un grado. Ora l’alta pressione proveniente da sud-ovest porta aria più mite e stabile”.

Le temperature, dopo i minimi quasi invernali dei giorni scorsi, risaliranno gradualmente: le massime raggiungeranno i 21-22 gradi, le minime torneranno attorno ai 10. “Avremo un clima fresco al mattino e piacevolmente caldo nel pomeriggio – spiega Randi – con tempo stabile almeno per tutta la settimana”.

A livello europeo, l’Anticiclone delle Azzorre si sta posizionando sul Regno Unito, estendendo la sua influenza fino al Mediterraneo. Ciò garantirà giornate serene e senza fenomeni di rilievo, in piena sintonia con i canoni di ottobre. Per eventuali cambiamenti, spiega ancora l’esperto, bisognerà attendere la metà del mese, quando la configurazione atmosferica potrebbe nuovamente spostarsi.

