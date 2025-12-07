Outlook OCSE promuove l'Italia, l'analisi di Gian Maria De Francesco (Il Giornale) Nella settimana in cui l'OCSE ha presentato le previsioni economiche autunnali, delineando un rallentamento dell'economia mondiale, dovute alle barriere commerciali e all’incertezza geopolitica. Note positive per l'Italia.

"L'outlook autunnale dell'OCSE ha sostanzialmente promosso l'Italia perché riporterà il suo rapporto deficit-PIL sotto il 3% già quest'anno, e l'anno prossimo dovrebbe calare ulteriormente. Anche la traiettoria del debito, grazie al consolidamento dei conti pubblici, scenderà progressivamente, però solo a partire dal 2027, quando finiranno gli effetti del super bonus 110%. Qual è il problema principale? È sostanzialmente far sì che la fine del PNRR, nell'agosto dell'anno prossimo, possa in qualche modo essere surrogata dagli investimenti pubblici, che pure sono previsti. Altri elementi: come dare una spinta alla crescita e, fondamentalmente, come svicolare da quella che l'OCSE, da più di dieci anni, considera la ricetta principale, ossia, imporre una patrimoniale, in primo luogo sugli immobili, ma poi anche sulla ricchezza, per diminuire le tasse sul lavoro. Le tasse andrebbero diminuite a prescindere, tagliando la spesa pubblica. Anche se questo comporta problemi di natura elettorale, considerato che nel 2027 ci sarà un nuovo giudizio da parte degli elettori".

Nel video l'analisi di Gian Maria De Francesco, giornalista economico Il Giornale



