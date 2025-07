AMBIENTE E SOCIETÀ Overtourism: città invase dai turisti ed effetti collaterali, consigli per una vacanza più sostenibile Sebastiano Venneri (Legambiente): "Cercare di scegliere bene luoghi e periodo, per trovare situazioni e condizioni migliori"

Località turistiche affollate, file, confusione. Introiti turistici? Certamente. Ma dall'altra parte, segnalano gli esperti, effetti negativi sia sul fronte ambientale che sociale. Si chiama “overtourism” e la Riviera romagnola è la regina del pienone d'estate. Rimini è in vetta alla classifica delle città italiane sovraffollate, insieme a Venezia, secondo un recente studio dell'istituto Demoskopika. Tra le grandi città Napoli, Milano, Roma, Verona, per citarne alcune. Rimini registra oltre 17mila presenze per chilometro quadrato e vince il primato nazionale per produzione pro capite di rifiuti legati al turismo: 76,8 chili per visitatore.

"Abbiamo effetti di tipo ambientale - spiega Sebastiano Venneri, responsabile Turismo Legambiente - quindi i rifiuti. Ma anche i temi della mobilità, della gestione del ciclo delle acque, degli scarichi. Non meno importanti sono gli effetti sul sociale: quanto questa massa di turisti impatta sulla comunità dei residenti. Ci sono esempi virtuosi di realtà che stanno cercando di affrontare il tema: penso alle tante località costiere sarde che stanno utilizzando il numero chiuso, spesso con la prenotazione dei posti spiaggia".

Quali consigli pratici dare ai turisti, per cercare di rispettare gli ambienti in cui si trovano? "Intanto scegliere bene sia i luoghi - spiega Venneri - sia il periodo, tenendo in considerazione quelle che un tempo erano le 'basse stagioni'. In questo modo si possono trovare situazioni più accoglienti e comunità più ben disposte a ricevere il turista. Ma anche condizioni migliori dal punto di vista ambientale e climatico".

Nel servizio l'intervista a Sebastiano Venneri (responsabile Turismo Legambiente)

