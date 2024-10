EMILIA Padova e Piacenza: 12enne e 14enne muoiono investite 12enne di origini ucraine investita da un treno merci a Padova. A Piacenza muore 14enne di origini indiane nel tentativo di salire su uno scuolabus. Arriva a 3 il bilancio delle vittime di incidenti avvenuti durante il percorso casa-scuola.

Padova e Piacenza: 12enne e 14enne muoiono investite.

Una 12enne di origini ucraine ha attraversato giovedì nel tardo pomeriggio un passaggio a livello che in quel momento era chiuso. E' stata travolta dalla motrice di un treno merci, sulla tratta ferroviaria che costeggia la zona industriale a Padova. Rimasta in ospedale in gravi condizioni per tutta la notte, è morta stamattina nell'ospedale di Padova.

Altra tragedia a Piacenza, dove una 14enne di origini indiane è stata investita e uccisa, dopo essere scivolata a terra nel tentativo di salire a bordo di uno scuolabus. La ragazza frequentava un istituto superiore e stava probabilmente correndo per prendere il mezzo, che stava ripartendo dopo aver caricato altri studenti. Secondo quanto definito dopo una prima ricostruzione, è morta sul colpo.

L'autista ha fermato immediatamente il mezzo e sono arrivati subito i soccorsi, ma le condizioni critiche della ragazza hanno reso inutile ogni tentativo di rianimazione. Lo scuolabus è stato messo sotto sequestro. La polizia locale sta ricostruendo i fatti grazie alla telecamera presente su un altro scuolabus e alle testimonianze dei presenti.

Con la morte della 14enne a Piacenza, quest'anno arriva a tre il bilancio delle vittime di incidenti avvenuti durante il percorso casa-scuola. Secondo l'Asaps (Associazione sostenitori e amici della polizia stradale), sono 48 gli incidenti che hanno coinvolto degli studenti nei pressi delle scuole. Le altre due vittime erano un ragazzo di 15 anni, investito da un'auto a Cagliari lo scorso 8 gennaio, e un diciassettenne di Perugia, investito da un furgone il 14 marzo. Entrambi stavano andando verso la fermata dell'autobus che li avrebbe portati a scuola.

