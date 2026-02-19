DISAVVENTURA A LIETO FINE Padre e figlio si perdono sopra la diga di Ridracoli: recuperati in serata dal Soccorso Alpino

Disavventura a lieto fine sopra la diga di Ridracoli, nel territorio di Santa Sofia. Nel tardo pomeriggio di ieri un padre e il figlio sono rimasti bloccati nella zona del crinale sopra le Vergherete, rendendo necessario l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna.

I due avevano raggiunto l’area nel primo pomeriggio con l’intenzione di osservare la tracimazione della diga. Dopo un primo tratto lungo la strada asfaltata, hanno però deciso di imboccare un sentiero secondario, convinti che conducesse all’invaso. Il percorso, invece, li ha portati verso il crinale, allontanandoli dalla meta.

Nel tentativo di scendere verso il punto panoramico si sono trovati in difficoltà, complici il terreno impervio, il sopraggiungere del buio e la perdita dell’orientamento. Non adeguatamente equipaggiati e senza riferimenti precisi sulla loro posizione, hanno quindi chiamato il 112. La centrale operativa del 118 ha attivato la stazione Monte Falco del Soccorso Alpino.

I tecnici hanno raggiunto la zona mantenendo il contatto telefonico con i due escursionisti fino all’individuazione. Una volta sul posto, esclusi problemi sanitari, li hanno messi in sicurezza con imbragature e corde, accompagnandoli lungo il tratto boschivo fino al rientro all’auto.

