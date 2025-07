Padre, figlio e zio arrestati a Rimini con documenti falsi: si fingevano cittadini rumeni

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato di Rimini nel contrasto all’immigrazione clandestina e alla falsificazione documentale. Nelle prime ore del 29 luglio, durante un controllo su due veicoli nella provincia riminese, gli agenti hanno fermato e identificato alcuni soggetti, tre dei quali hanno esibito carte d’identità rumene apparentemente regolari.

Tuttavia, l’aspetto dei fermati ha insospettito gli agenti, che hanno coinvolto immediatamente gli esperti di falso documentale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera. Gli accertamenti tecnici hanno confermato che i documenti erano falsi, realizzati con un livello di sofisticazione tale da ingannare persino i sistemi automatizzati di controllo.

I tre uomini — padre, figlio e zio di 50, 46 e 22 anni — sono risultati essere cittadini moldavi, clandestinamente presenti in Italia. L’uso di false identità rumene avrebbe permesso loro di godere dei benefici riservati ai cittadini comunitari, accedere al mondo del lavoro, usufruire di servizi sanitari e fiscali e circolare liberamente nello spazio Schengen, eludendo le normative sull’immigrazione.

I tre sono stati arrestati per possesso di documenti falsi validi per l’espatrio e, il giorno successivo, l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto per tutti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nella stessa giornata, sempre durante i controlli di frontiera, la Polizia ha respinto due cittadini albanesi privi dei requisiti di ingresso, uno dei quali già espulso da un altro Paese Schengen.