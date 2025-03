ECONOMIA Pagamenti digitali sorpassano il contante in Italia Nel 2024 transati 481 miliardi di euro: boom di mobile payments e POS digitali

Pagamenti digitali sorpassano il contante in Italia.

Nel 2024, i pagamenti digitali hanno superato l’uso del contante in Italia, raggiungendo un volume di 481 miliardi di euro (+8,5% rispetto al 2023), pari al 43% dei consumi complessivi. Il contante, invece, è sceso al 41%, mentre il restante 16% è stato coperto da bonifici, addebiti in conto e assegni.

Secondo l’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, i pagamenti innovativi – come quelli tramite smartphone e dispositivi indossabili – hanno registrato una crescita del 53%, toccando i 56,7 miliardi di euro, ossia il 12% del totale digitale.

Anche il Buy Now Pay Later (BNPL) continua la sua espansione, raggiungendo i 6,8 miliardi di euro, con un incremento del 46% rispetto all’anno precedente. Sul fronte delle infrastrutture, il numero di POS in Italia ha raggiunto quota 3,5 milioni, con una crescita esponenziale delle soluzioni Software POS, passate da meno di 40mila a 152mila unità installate.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: