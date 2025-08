RAGGIRO IN STRADA "Pallinari", il gioco truffa finisce su Instagram: “Benvenuti a Rimini” Il video supera 1,6 milioni di visualizzazioni. Scene note da decenni, ma il fenomeno continua. Raffica di controlli della polizia

Una scena ormai tristemente nota: finti giocatori si alternano al tavolo del “pallinaro”, fingono vincite e spingono ignari turisti a partecipare, solo per vederli inevitabilmente perdere. È quanto accade di nuovo a Rimini, dove un breve video girato in viale Amerigo Vespucci è diventato virale dopo la pubblicazione sulla pagina Instagram “Welcome to Favelas”, che vanta oltre un milione di follower. A segnalarlo è Il Resto del Carlino.

Il filmato, accompagnato dalla didascalia “Benvenuti a Rimini”, ha superato 1,6 milioni di visualizzazioni e mostra chiaramente una scena di “shell game”, meglio noto come il gioco illecito dei tre bicchieri. Una truffa da strada, vietata dalla legge italiana, che viene definita nella descrizione come “uno spettacolo proibito” finalizzato a raggirare la gente comune e raccogliere denaro in modo fraudolento.

Nei commenti al video, c’è chi ricorda che queste scene si vedono da decenni in tutta Italia, e chi si stupisce che ancora oggi molte persone cadano nel tranello. Non manca chi sottolinea come simili episodi rappresentino una pessima pubblicità per la città di Rimini, proprio in piena stagione turistica.

Le forze dell’ordine, in particolare la polizia locale, da anni contrastano questo fenomeno con costanza. Solo nel corso dell’estate 2024, sono stati effettuati 178 controlli e notificati 127 verbali ad altrettante persone sorprese a organizzare o partecipare a queste attività illegali. Nonostante l’impegno, il fenomeno continua a ripresentarsi, dimostrando quanto sia difficile estirpare del tutto una truffa tanto semplice quanto efficace, soprattutto nei luoghi ad alta affluenza turistica.

