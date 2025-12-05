Palpeggiata al Riminicomix, chiesti 3 anni di carcere per un 19enne

Un 19enne tunisino è accusato di aver palpeggiato una 31enne riminese durante il Riminicomix e rischia fino a tre anni di reclusione per violenza sessuale. È la pena richiesta dal pubblico ministero Luca Bertuzzi per l’episodio avvenuto il 21 luglio 2024 in piazzale Fellini.

La donna, vestita con un costume cosplay, stava passeggiando tra gli stand insieme a un’amica quando ha sentito una mano infilarsi nei pantaloncini da dietro e toccarle il sedere. Sorpresa, si è voltata trovandosi davanti due giovani nordafricani; l’amica ha immediatamente indicato uno di loro come autore del gesto. La vittima ha affrontato il 19enne chiedendogli spiegazioni, ma il ragazzo avrebbe prima parlato di “uno scherzo”, per poi negare di essere l’autore della molestia. Prima che alcuni passanti riuscissero a trattenerlo, avrebbe anche rivolto alla giovane un insulto sessista. Il suo amico, invece, è riuscito ad allontanarsi e non è mai stato identificato.

Ieri mattina, davanti al collegio del Tribunale di Rimini, la 31enne e la sua amica hanno ricostruito in aula ciò che accadde quella sera. Il pm Bertuzzi ha ribadito la richiesta di una condanna severa nei confronti del giovane, che vive regolarmente nel bolognese e lavora come cameriere. La difesa, rappresentata dall’avvocato Matteo Paruscio, ha chiesto l’assoluzione sostenendo che non vi sia prova certa che il gesto sia stato compiuto dal proprio assistito. In alternativa, ha domandato l'applicazione del minimo della pena. La sentenza è stata fissata per il prossimo 15 gennaio.









