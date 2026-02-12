TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:23 Giornate di Raccolta del Farmaco: visita della Reggenza alla farmacia dell'Ospedale; donazione ai bisognosi 13:23 Brignone da leggenda: è oro olimpico nel superG 12:56 Alunni delle elementari a scuola di Extra-Teatro 12:52 Camerata del Titano dona programmi di sala storici alla Biblioteca di Stato 12:36 Addio a James Van Der Beek, protagonista di Dawson's Creek 12:03 Rimini - San Marino, Statale 16: scatta il piano di riqualificazione
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Pandemia, alluvione e incidenti sul lavoro: ER mette a punto nuove linee di intervento psicologico

L'iniziativa prevede l’attivazione immediata di team territoriali di Psicologia dell’emergenza in caso di grande criticità, che si tratti di un evento singolo o di maggiore portata.

di Giacomo Barducci
12 feb 2026

La pandemia, l’accoglienza di migliaia di profughi ucraini in fuga dalla guerra, le alluvioni e le pesantissime ondate di maltempo degli ultimi tre anni. È dalle drammatiche esperienze maturate sul campo che la Regione Emilia-Romagna ha messo a punto nuove linee di indirizzo per l’organizzazione dell’intervento psicologico nei contesti di urgenza ed emergenza. Un provvedimento innovativo, il primo del genere in Italia, che coinvolge l’assessorato alla Sanità e le Aziende sanitarie, la Protezione civile e le Associazioni di volontariato esperte in psicologia dell’emergenza. L'iniziativa prevede l’attivazione immediata di team territoriali di Psicologia dell’emergenza in caso di grande criticità, che si tratti di un evento singolo o di maggiore portata.

Nei prossimi mesi è previsto un percorso di coinvolgimento di tutto il territorio regionale per rendere operative le linee di indirizzo: verrà messo in atto un piano di monitoraggio per l’implementazione delle indicazioni e un programma formativo, articolato in moduli e con diversi stakeholders, che prevedrà anche esercitazioni congiunte.

Nel servizio le interviste a Manuela Rontini (Sottosegretaria Presidenza ER) e Massimo Fabi (Assessore politiche salute ER)




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia