REGIONE EMILIA ROMAGNA Pandemia, alluvione e incidenti sul lavoro: ER mette a punto nuove linee di intervento psicologico L'iniziativa prevede l’attivazione immediata di team territoriali di Psicologia dell’emergenza in caso di grande criticità, che si tratti di un evento singolo o di maggiore portata.

La pandemia, l’accoglienza di migliaia di profughi ucraini in fuga dalla guerra, le alluvioni e le pesantissime ondate di maltempo degli ultimi tre anni. È dalle drammatiche esperienze maturate sul campo che la Regione Emilia-Romagna ha messo a punto nuove linee di indirizzo per l’organizzazione dell’intervento psicologico nei contesti di urgenza ed emergenza. Un provvedimento innovativo, il primo del genere in Italia, che coinvolge l’assessorato alla Sanità e le Aziende sanitarie, la Protezione civile e le Associazioni di volontariato esperte in psicologia dell’emergenza. L'iniziativa prevede l’attivazione immediata di team territoriali di Psicologia dell’emergenza in caso di grande criticità, che si tratti di un evento singolo o di maggiore portata.

Nei prossimi mesi è previsto un percorso di coinvolgimento di tutto il territorio regionale per rendere operative le linee di indirizzo: verrà messo in atto un piano di monitoraggio per l’implementazione delle indicazioni e un programma formativo, articolato in moduli e con diversi stakeholders, che prevedrà anche esercitazioni congiunte.

Nel servizio le interviste a Manuela Rontini (Sottosegretaria Presidenza ER) e Massimo Fabi (Assessore politiche salute ER)

