Pandemia in Italia: nessuna Regione classificata a rischio alto

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

In Italia oggi nuovo monitoraggio dell'andamento pandemico, gli indicatori sono in miglioramento, ma risale l'indice di contagiosità Rt. Nessuna Regione è classificata a rischio alto, si legge nella bozza del monitoraggio settimanale del ministero della Salute-Istituto di Sanità che sarà diramato nel pomeriggio. Undici Regioni e Province autonome hanno una classificazione di rischio moderato, e 10 di rischio basso. Scende anche il numero di Regioni che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva o aree mediche sopra la soglia critica: sono 8 contro le 12 della settimana precedente. Risale l'indice Rt nazionale di contagio, la scorsa settimana era a 0,81, tornato a 0,85.







Il ministro della Salute Speranza loda la somministrazione di oltre 500mila dosi di vaccino di ieri e annuncia che entro metà luglio sarà vaccinato il 60% della popolazione, mentre a settembre si avrà immunità di gregge. Fonti dell'Unione Europea annunciano l'avvio del sistema di gestione dei nuovi certificati digitali Covid, operativo dal primo giugno dopo una fase di sperimentazione che inizierà dal dieci maggio, con un primo gruppo di oltre 15 Paesi, tra cui l'Italia. Il sistema pare permetterà facilmente la partecipazione di Paesi terzi, che intendono accettarlo per consentire l'ingresso nel loro territorio, probabilmente tramite accordo legislativo.