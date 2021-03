COVID-19 Pandemia: situazione in peggioramento in Emilia-Romagna. Nel Riminese 4 nuovi decessi In Italia si registrano 21.315 nuovi casi; e crescono i ricoveri in terapia intensiva

Sfiorano quota 300 i nuovi contagi nel Riminese, dove nelle ultime 24 ore 4 persone hanno perso la vita a causa del Covid. Dati in peggioramento, del resto, in tutta la Regione; a fronte di un numero ridotto di tamponi – rispetto al precedente aggiornamento – in Emilia-Romagna si contano oltre 3.000 nuove positività e ben 51 decessi. 264, invece, nell'intero Paese. In Italia si registrano 21.315 nuovi casi; e crescono i ricoveri in terapia intensiva.

Per liberarsi dall'incubo della pandemia si punta forte sul nuovo piano d'immunizzazione messo a punto dal generale Figliuolo. L'obiettivo è vaccinare l'80% della popolazione entro settembre. In Piemonte è stata tuttavia sospesa la somministrazione di un lotto di vaccini AstraZeneca, dopo la morte di un docente a Biella. Intanto, alla vigilia di quello che è stato definito “l'ultimo giorno di libertà”, prima dell'entrata in vigore delle restrizioni previste dal decreto Draghi - che colorerà la penisola di rosso e arancione -, fonti di governo anticipano che sarà consentito raggiungere le seconde case, a patto che si possa provarne il possesso e la disponibilità.



