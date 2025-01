MILANO Pandoro "Pink Christmas": Chiara Ferragni a giudizio per truffa L'influencer: "Non ho mai truffato nessuno"

Pandoro "Pink Christmas": Chiara Ferragni a giudizio per truffa.

La Procura di Milano ha rinviato a giudizio con citazione diretta Chiara Ferragni per la vicenda della presunta truffa dei pandoro 'Pink Christmas' e per le uova di cioccolato. Lo rende noto la difesa dell'influencer, che commenta: "non ha commesso alcun reato".

"Credevo sinceramente che non fosse necessario celebrare un processo per dimostrare di non aver mai truffato nessuno. - commenta Chiara Ferragni - Dovrò purtroppo convivere ancora del tempo con questa accusa, che ritengo profondamente ingiusta, ma sono pronta a lottare con ancora maggiore determinazione per far emergere la mia assoluta innocenza".



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: