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Panetta (Bankitalia): "L'economia ha tenuto, ma ora Pil con meno slancio"

Il governatore ha parlato oltre un'ora per le conclusioni finali sulla relazione annuale 2025

di Francesca Biliotti
29 mag 2026

Ha parlato oltre un'ora, Fabio Panetta, nella sede di Bankitalia, per illustrare le sue considerazioni finali in vista della pubblicazione della relazione annuale 2025. E' partito dall'Europa, che ha finalmente iniziato a reagire, ha detto, alle profonde trasformazioni globali e alla instabilità del mondo, ma che ora deve mostrare rapidità di azione, trovando maggiore unità. Il deterioramento del quadro geopolitico ha messo a dura prova anche l'economia italiana che, ha sottolineato il governatore, ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato, e l'attività economica rimarrà debole nei prossimi mesi. Senza contare l'inflazione. Senza un deciso aumento della produttività, ha aggiunto, l'Italia potrebbe restare ancorata a tassi di crescita strutturalmente modesti, dunque le potenzialità del Paese andrebbero orientate “verso crescita, redditi e prosperità”, riducendo stabilmente il peso del debito, per liberare risorse su spesa sociale e sviluppo.

Nel video l'intervento di Fabio Panetta, governatore Banca d'Italia




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