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Panetta (Bankitalia): "La rivoluzione tecnologica per produrre benessere va governata"

Molto apprezzate anche dai presenti le considerazioni finali del governatore

di Francesca Biliotti
29 mag 2026

La sfida si gioca su Intelligenza Artificiale e Innovazione, questo l'appello ultimo di Fabio Panetta, governatore di Bankitalia che ha svolto le sue considerazioni finali a seguito della pubblicazione della relazione annuale 2025. Prima lo sprone all'Europa, che ha finalmente iniziato a reagire, ha detto, ora serve rapidità di azione e unità. L'economia italiana ha tenuto dal 2019, ma ora il Pil perde slancio, quindi c'è bisogno di un aumento della produttività, e di orientare le potenzialità del Paese verso “crescita, redditi e prosperità”. Le nuove tecnologie, ha concluso, sono decisive. 

Nel video l'intervento di Fabio Panetta, governatore Banca d'Italia, e le interviste a Paolo Gentiloni, ex commissario europeo, e a Emma Marcegaglia, imprenditrice





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