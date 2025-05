Panetta (Bankitalia): "Unione Europea rimane baluardo ma non resti ferma"

Nel video gli interventi alla Camera dei Deputati di Nicola Fratoianni, deputato Alleanza Verdi-Sinistra, e di Augusta Montaruli, deputata Fratelli d'Italia

Il decreto sicurezza, approvato ieri sera dalla Camera con 163 sì, 91 no e un astenuto, arriva in Senato già il 3 giugno: deve essere convertito in legge entro il 10 giugno. Non è bastato l'ostruzionismo dell'opposizione intervenuta in massa per le dichiarazioni di voto. La maggioranza ha ribadito le sue ragioni anche con toni veementi. Nel suo tour asiatico la presidente Meloni in Kazakistan dice che l'Italia deve avere il coraggio di guardare “oltre i nostri confini geografici e tracciare nuove strade”. La cooperazione dunque è su energia e materie prime, soprattutto quelle critiche. La necessità di stipulare nuove relazioni commerciali è stata sottolineata anche da Fabio Panetta, governatore di Bankitalia, che ha presentato oggi la sua relazione annuale, parlando del rischio dazi sull'economia europea “L'Unione Europea – ha detto – resta un baluardo dello stato di diritto ma non può permettersi di rimanere ferma, deve avere la capacità di superare i particolarismi nazionali”.

