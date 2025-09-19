Panificio intestato all’amante: uomo a processo per violenze sulla moglie

Un 54enne residente a Rimini è finito davanti al giudice con accuse pesantissime: maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Secondo la ricostruzione della Procura, l’uomo avrebbe ceduto in segreto tramite comodato d'uso gratuito la gestione del panificio di famiglia al proprio amante, imponendo poi alla moglie di accettare la relazione extraconiugale e la presenza dell’altro uomo nella vita quotidiana.

Quando la donna si è opposta, sarebbero scattate le violenze: minacce di morte, tentativi di strangolamento e perfino la minaccia di darle fuoco mostrando delle taniche di benzina. La moglie, costituitasi parte civile, è assistita dall’avvocata Giovanna Ollà, mentre l’imputato sarà difeso dall’avvocato Fabio Lombardi. Il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio: l’udienza preliminare è fissata per il 17 dicembre davanti al Tribunale di Rimini.









