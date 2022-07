Panorama Turistico: le spiagge della riviera romagnola trionfano per l'estate 2022

Secondo la classifica stilata nel Panorama Turistico – Mare Italia dell'Osservatorio Italiano di Jfc – pubblicata in anteprima dall'Ansa – Rimini è la prima con 3.742 voti. Al secondo posto Jesolo (2.681 voti) e al terzo si torna in Romagna con le spiagge di Milano Marittima (2.390 voti). Al quarto posto la spiaggia toscana di Forte dei Marmi (2.055), seguita da Cattolica (2.019). "Oltre alla classifica generale, è interessante prendere in esame i singoli fattori per avere un quadro più completo dei giudizi degli italiani e dell'idea che i nostri connazionali hanno per quanto riguarda l'immagine ed i servizi delle località balneari italiane” spiega Massimo Feruzzi, responsabile di Jfc. “La località ritenuta più adatta per le famiglie con bambini è invece Rimini, seguita da Jesolo e San Benedetto del Tronto. Quella ideale per la vacanza dei giovani è ancora Rimini, seguita da Riccione e da Gallipoli." L'idea di Mauro Santinato - presidente di Teamwork Hospitality - è quella di riqualificare e migliorare i servizi: "L'offerta dell'arenile è troppo vecchia e monotona. Bagni tutti uguali: si creino zone sportive, altre destinate ai bambini e altre ancora per gli animali".

Ferruzzi continua: "Infine, la destinazione più trendy, alla moda dell'estate 2022 è Riccione, seguita da Gallipoli e da Rimini”. Riccione è la località romagnola che più si vuole rilanciare verso un turismo luxury. La Perla verde su 300 alberghi ha un 5 stelle, un altro prossimo all'apertura. A Rimini, su 900 hotel, ce ne sono solo due. Infatti, la città di Fellini non è considerata da Santinato come una località per il turismo di lusso. Sono i numeri a parlare: 30/40 camere in un hotel 5 stelle a Positano fattura come le 150 camere del Grand Hotel di Rimini. La città della Costiera Amalfitana negli anni si è creata una sua reputazione di meta di lusso, mentre in riviera si decise di investire su un'offerta all'insegna dei prezzi bassi, immagine che non si cambiare tutto d'un tratto. Molte sono le idee per migliorare e fare un restyling degli alberghi più datati. E continua: “L'immagine datata si può ritoccare andando a trasformare quelle piccole pensioncine da 1 o 2 stelle in piccole boutique hotel, lavorando su un'offerta che curi magari la cucina romagnola e migliorando il look dei locali e negozi, oltre all'interno di certi alberghi” .