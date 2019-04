Pantani, ex generale Rapetto: "Qualcuno era con lui quando morì"

Al momento del decesso, Marco Pantani "non era da solo". Lo ha detto l'ex generale della Guardia di Finanza Umberto Repetto alla Commissione Antimafia. "Qualcuno era con lui quando la morte è arrivata", ha spiegato, mettendo in evidenza che la posizione del braccio del 'Pirata' fa pensare che qualcuno abbia spostato il corpo. Giarrusso dei Cinque Stelle chiede di indagare "per capire se tutto quel che andava fatto è stato fatto o se ci sono filoni per fare chiarezza", su un eventuale coinvolgimento della criminalità. Restano i dubbi del Pd.