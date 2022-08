MEETING22 Paolo Gentiloni: "Attuare subito i piani di recovery, non si può ripartire da zero" Il commissario europeo lancia messaggi precisi a chi vorrebbe radicalmente cambiare i piani di finanziamento

L'Europa sta mutando, la guerra cambia gli scenari, le prospettive economiche, le alleanze future. Paolo Gentiloni, imbeccato da Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, ha subito sottolineato che il tempo in cui viviamo è caratterizzato dall'incertezza, ma anche dalla riscoperta delle nostre fragilità. La presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, nel suo video messaggio ha parlato a cuore aperto della guerra in Ucraina, dicendo che sta preservando i nostri ideali europei, contro il passato revisionista di Putin. “Dobbiamo rimanere ancora più uniti, ora”, ha detto, riservando parole d'elogio all'essenza stessa del Meeting. Non solo solidarietà e pace, ma anche economia, fondi per finanziare le riforme. Paolo Gentiloni lancia un messaggio chiaro a chi, in queste ore anche nella campagna elettorale, ritiene di dover cambiare radicalmente i piani di recovery.

Nel video gli interventi di Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli affari economici, e di Roberta Metsola, presidente Parlamento europeo

