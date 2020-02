Papa a Bari, in 40 mila per sconfiggere la psicosi Coronavirus

Quanti si aspettavano una piazza semivuota a causa di una psicosi da Coronavirus sono stati smentiti: l'affetto per il Papa e la fede hanno sconfitto ogni paura e in 40mila hanno atteso Francesco a Bari, dove ha celebrato la santa Messa a conclusione del sinodo 'Mediterraneo, frontiera di pace'. Nel capoluogo pugliese, per assistere alla celebrazione, è giunto anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Avrebbe dovuto esserci anche il premier, Giuseppe Conte, che ha dovuto però rinunciare per impegni legati all'emergenza Coronavirus. Dopo le polemiche sui social montate nei giorni scorsi da chi chiedeva di annullare l'evento per evitare rischi di contagio, ha prevalso la voglia di partecipazione. All'arrivo del Papa nella Basilica di San Nicola, dove ha ricevuto il documento scritto da 70 vescovi dei Paesi del Mediterraneo, tanti fedeli lo hanno accolto cantando "Shalom, pace a te". E quando Francesco si è spostato in piazza Libertà, dove ha anche recitato l'Angelus, migliaia di persone lo hanno applaudito a lungo, urlando "Viva il Papa". Nel corso della Messa, i fedeli hanno anche pregato per l'emergenza.