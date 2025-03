Papa Francesco al Gemelli, Santa Sede: "Ha dormito bene e sta riposando"

"Il Papa nella notte ha dormito bene e ora sta riposando". Lo comunica la Sala stampa della Santa Sede. La Tac al torace del Papa, eseguita ieri sera, ha evidenziato da bollettino "una normale evoluzione del quadro flogistico polmonare". “Un buon segno. L'esame conferma un andamento verso la guarigione della polmonite bilaterale di cui Papa Francesco è affetto. La Tac ci dice che sta meglio”.

Così all'Adnkronos Luca Brunese, presidente eletto della Sirm (Società italiana di radiologia medica e interventistica), commentando il bollettino serale della Sala stampa vaticana. "Il focolaio polmonitico si è ridotto di dimensione e come densità, e il parenchima polmonare è tornato libero".

L'esito della Tac "fa bene sperare - spiega Brunese - Tuttavia, restano tutte le altre criticità. La lieve insufficienza renale riscontrata nei giorni scorsi è rientrata e non ci sono state altre crisi respiratorie, ma continua l'ossigenoterapia ad alti flussi. Situazione delicata, giustamente la prognosi resta riservata".

La Chiesa italiana si unisce in preghiera per Papa Francesco, con un invito speciale alla comunità di Rimini da parte del Vescovo e della Diocesi. Parrocchie e associazioni ecclesiali dedicheranno una preghiera speciale durante le Messe festive di sabato e domenica. Sabato 1 marzo, alle 10, sarà celebrata una Santa Messa al Santuario Sant’Antonio di Padova, seguita dall’Adorazione fino alle 12. Le parrocchie, dove possibile, reciteranno anche il Santo Rosario per la salute del Pontefice e per la pace.