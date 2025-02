Il Papa ha avuto una notte tranquilla, ha riposato, poi ha fatto colazione e ha letto i giornali come fa sempre, ha fatto sapere il direttore della Sala stampa vaticana Bruni sulle condizioni di Francesco, ricoverato al Gemelli da venerdì mattina per una infezione polimicrobiotica alle vie respiratorie. Nuove informazioni mediche dovrebbero essere date nel pomeriggio. Al Papa intanto, a parte le terapie in corso, 'è stato prescritto riposo assoluto'