Papa Francesco riceve il presidente Milei: la grave crisi economica in Argentina al centro

Anche la grave crisi economica nel loro Paese al centro dell'incontro tra il presidente argentino ultraliberista Milei e Papa Francesco, che già ieri si erano scambiati un abbraccio in occasione della canonizzazione della prima santa argentina, Mamà Antula. I due si sono soffermati sul programma del nuovo governo per contrastare la crisi economica. E chissà che Milei non abbia cambiato idea sul Papa, visto che lo aveva definito “un imbecille” e “il rappresentante maligno sulla terra”, salvo poi giustificarsi dicendo che in campagna elettorale si dicono tante cose.

Durato un'ora invece l'incontro con la presidente del Consiglio Meloni a Palazzo Chigi: subito prima, era stato ricevuto dal presidente della Repubblica al Quirinale. Milei è stato anche acclamato da un gruppetto di sostenitori, radunati di fronte a Piazza Colonna: la presidente Meloni era stata una delle prime personalità internazionali a congratularsi con Milei per la vittoria alle elezioni, ed aveva a suo tempo manifestato l'intenzione di consolidare le relazioni bilaterali con l'Argentina.

C'è anche la protesta degli agricoltori da risolvere, la Lega punta i piedi, il capogruppo Molinari chiede che la soglia di esenzione dell'Irpef agricola, promessa dal governo Meloni per i redditi fino a 10mila euro, salga almeno a 30mila, perché vanno inclusi anche gli agricoltori professionali. Gli agricoltori sono divisi in varie fazioni, una di queste, “Cra agricoltori traditi”, guidata dall'ex leader dei “Forconi” Calvani annuncia una manifestazione giovedì al Circo Massimo di Roma e promette almeno 20mila persone.

