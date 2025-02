ROMA Papa Francesco ricoverato per bronchite al Gemelli

Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli per curare una bronchite. Dopo una mattinata di lavoro e udienze a Casa Santa Marta, ha deciso di sottoporsi ad accertamenti e proseguire le cure in ospedale. Fonti vicine al Vaticano non escludono un ricovero fino a cinque giorni. Il Pontefice dovrebbe essere ospitato al decimo piano, come in precedenti occasioni. Il suo ultimo ricovero al Gemelli risale a giugno 2023 per un intervento all'intestino, mentre controlli giornalieri sono avvenuti anche a novembre 2023 e febbraio 2024.

