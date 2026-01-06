Papa Leone chiude la Porta Santa, termina il Giubileo della Speranza

Ultimo atto del Giubileo della Speranza: alle 9.41, Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa della basilica di San Pietro, aperta da Papa Francesco la sera del 24 dicembre 2024. Migliaia di fedeli in piazza. Presenti alla cerimonia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Cala così il sipario sull'Anno Santo dei due Papi che ha visto arrivare a Roma oltre 33 milioni di pellegrini.

Dopo la chiusura della Porta Santa, Papa Leone ha celebrato la messa dell'Epifania e nell'omelia ha messo in guardia dai "deliri di onnipotenza" e ha invitato a trasformare l'umanità resistendo alle "lusinghe dei potenti". A concludere la mattinata l'Angelus pronunciato dalla Loggia centrale nel corso del quale ha rinnovato il suo appello per la pace: "Gli estranei e gli avversari diventino fratelli e sorelle, - ha detto il Pontefice - al posto delle diseguaglianze ci sia equità, invece dell'industria della guerra si affermi l'artigianato della pace".







